Volvo får rekordorder på sovbussar

Volvo Bussar har fått en order på 150 Volvo 9600 sovbussar från det indiska bussföretaget Vijayanand Travels med bas i mångmiljonstaden Bangalore. Det är den största enskilda order som Volvo Bussar någonsin har fått från ett privat bussföretag i landet.

Vijayanand Travels ska använda bussarna i sitt växande nät av långlinjer i Indien. Idag kör företaget långlinjetrafik i södra, västra och centrala Indien. Bland annat trafikerar man Asiens längsta busslinje som går mellan Bangalore och Jodhpur. Företaget har siktet inställt på en ytterligare utbyggnad av linjenätet. Indien har en mycket omfattande långlinjetrafik med buss, ofta med sovbussar, eftersom järnvägsnätet i jättelandet är glest utbyggt.

Bussarna byggs på Volvos plattform 9600 och har 40 bäddplatser i två våningar och 8,5 kubikmeter bagageutrymme. Ungefär häften av bussarna kommer att vara utrustade med tvättrum för resenärerna och sättas in på Vijayanand Travels längsta linjer.

Motorn är Volvos 8-liters D8K på 350 hästkrafter, växellådan är Volvos I-Shift.

Vijayanand Travels och Volvo Bussar har samarbetat sedan många år.

– Med den här ordern på 150 Volvobussar stärker vi vår vagnpark avsevärt, expanderar vår verksamhet till nya delstater och befäster Vijayanand Travels position som Indiens mest betrodda varumärke för förstklassiga resor mellan landets städer. Volvo har varit en långvarig partner på denna resa, och investeringen speglar vårt fortsatta förtroende för deras teknik, säkerhetslösningar och servicenät, säger Shiva Sankeshwar, vd för Vijayanand Travels.

Produktionen av de nya bussarna sker i det av Volvo och indiska Eicher samägda bolaget VCEV:s fabrik i Hoskote utanför Bangalore.