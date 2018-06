MAN överlägset störst i maj (uppdaterad)

MAN stod för långt över hälften av de nyregistrerade tunga bussarna i Sverige under maj, visar Bil Swedens statistik. Av 54 nyregistrerade bussar under månaden var 33 MAN. Tvåa blev Mercedes-Benz med sju nyregistrerade bussar. Av de 33 bussar från MAN som nyregistrerades var hela 28 turistbussar, MAN Lion´s Coach.

Under maj månad registrerades totalt 69 nya bussar (både lätta och tunga), 4,5% fler än under samma tid förra året, då 66 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – maj 259 bussar, 14,8% färre än förra året, då 304 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 54 under maj, 3,6% färre än under samma tid förra året då 56 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – maj 189 tunga bussar, 14,9% färre än under motsvarande period förra året då 222 registrerades.

Här är listan över nyregistrerade tunga bussar under maj:

MAN 33

Mercedes-Benz 7

Volvo 6

Setra 4

Scania 3

Temsa 1