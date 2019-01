MAN toppade stort i december – störst i Sverige i fjol

MAN blev det bussmärke som med bred marginal toppade statistiken över nyregistrerade tunga bussar under december. Faktum är att MAN stod för över hälften av nyregistreringarna med Scania på andra plats och Setra på tredje. 2018 blev ett svagt bussår med nästan 32 procent färre nya, tunga bussar, jämfört med 2017. Det framgår av branschorganisationen Bil Swedens preliminära registreringsstatistik. Den definitiva statistiken presenteras den 7 januari.

MAN blev också största bussmärke på den svenska marknaden under hela 2018 med en marknadsandel på 25.5 procent. Mer än var fjärde nyregistrerad buss i Sverige i fjol var således en MAN.

Under december registrerades totalt 135 nya bussar (både lätta och tunga), 51,7% fler än under samma tid förra året, då 89 stycken registrerades.

Sammanlagt registrerades under året 931 bussar, 28,4% färre än förra året, då 1301 stycken registrerades. Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 117 under december, 72,1% fler än under samma tid förra året då 68 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under året 658 tunga bussar, 31,3% färre än under förra året, då 958 registrerades.

De närmaste åren kommer dock en rad trafikupphandlingar att avgöras, vilket innebär att registreringssiffrorna kommer att skjuta i höjden rejält.

Här är siffrorna för nyregistrerade tunga bussar under december 2018:

MAN 62

Scania 19

Setra 12

Volvo 11

Mercedes-Benz 6

Temsa 4

Neoplan 2

Otokar 1

Fyra märken står för mer än åtta av tio bussar som nyregistrerades förra året. De svenska tillverkarna Volvo och Scania står för klart mindre än hälften av de nyregistrerade bussarna med sammanlagt 38,2 procents marknadsandel.

Här är siffrorna för de sju största bussmärkena, mätt i nyregistreringar under 2018, på den svenska marknaden. Inom parentes anges respektive märkes marknadsandel.

MAN 168 (25,5 %)

Scania 134 (20,4 %)

Mercedes-Benz 125 (19,0 %)

Volvo 117 (17,8 %)

Setra 63 (9,6 %)

Temsa 21 (3,2 %)

VDL 17 (2,6 %)