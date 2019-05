Hela sommaren till priset av en månad

I Örebro län inleds sommaren idag och pågår fram till den 18 augusti och pågår samtidigt en månad. Vädermässigt är datumen givetvis osäkra, men för pendlare i länet är det de tiderna som gäller. Förvirrat? Inte. Det är Länstrafiken i Örebro som nu startar sin sommarkampanj som innebär att Länsbiljetten får en utökad giltighetstid till priset av en biljett som gäller 31 dagar.

Det innebär att resenärer kan resa obegränsat med buss och tåg i hela länet mellan 10 juni – 18 augusti. I vanliga fall är Länsbiljetten giltig i 31 dagar, men nu erbjuder Länstrafiken sina resenärer mer sommar för pengarna och låter biljetten gälla i 70 dagar.

– Ett rabatterat erbjudande bland vårt befintliga biljettsortiment har varit mycket efterlängtat hos våra resenärer. Därför är vi mycket glada för att vi kan erbjuda våra resenärer billigare resor i sommar, säger Monica Stål, försäljningsstrateg på Länstrafiken.

Länsbiljetten kostar 1420 kr för vuxna och 705 kr för skolungdomar. Omräknat till ett pris per daag blir det 10 kronor per dag för en skolungdomar och 21 kronor per dag för vuxna att resa obegränsat i hela länet med tåg och buss under hela sommaren.

– Erbjudandet har en stor potential att motivera fler att välja att resa med kollektivtrafiken i sommar till jobb och aktiviteter. Framförallt tror vi att många av våra resenärer som brukar köpa periodbiljetter med begränsad geografisk giltighet kommer ta chansen att kunna resa i hela länet i sommar då Länsbiljetten i de flesta fall blir ett billigare alternativ. Det är också ett billigt alternativ för de ungdomar som behöver pendla till sitt sommarjobb, säger Fredrik Eliasson, Kollektivtrafikchef på Länstrafiken.