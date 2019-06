Självkörande fullstor buss från Iveco

Busstillverkaren Iveco Bus planerar att presentera en prototyp till en fullstor, självkörande elektrisk stadsbuss i början av år 2021. Tillsammans med det franska förtaget EasyMile arbetar man på att utveckla en sådan buss. EasyMile tillverkar autonoma småbussar och hare bland annat producerat de autonoma bussar som idag körs av Nobina åt SL i Barkarbystaden nordväst om Stockholm.

EasyMile ställer upp med sin teknologi liksom med sina kunskaper när det gäller bland annat praktisk drift av självkörande fordon. Flera andra företag deltar i projektet som lanserades 2017 och är döpt till STAR.

Den första autonoma bussen från Iveco kommer att vara tolv meter lång och ha en passagerarkapacitet på upp till 100 passagerare samt kunna köra i 40 kilometer i timmen, helt utan förare. Bussen klarar autonom körning enligt nivå 4 under realistiska förhållanden.

Till en början kommer dock bussen att köras inom begränsade områden eller på särskilda, dedikerade vägar för att stegvis integreras i normala trafikflöden.

Iveco Bus är ingalunda ensamma om att utveckla självkörande fullstora bussar. Exempelvis arbetr Volvo Bussar tillsammans med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Där startade det först demoprojektet för några månader sedan. MAN aviserade under UITP-mässan i Stockholm att man arbetar med att utveckla självkörande bussar. Brittiska Alexander Dennis, ADL, driver tillsammans med bussjätten Stagecoach ett utvecklingsprojekt i Skottland.

Graden av autonomi för fordon kan beskrivas i fem nivåer:

Nivå 0: Ingen automation.

Nivå 1: Förarstöd exempelvis i form av ACC (Adaptive Cruise Control) för att hålla avstånd till framförvarande fordon eller för att hålla fordonet inom ett körfält.

Nivå 2: Förarstöd som kombinerar styrning, acceleration och inbromsning

Nivå 3: Fordonet kan ta över körningen fullt ut under vissa förhållanden, exempelvis på valda vägsträckor vid vissa tidpunkter, men föraren ska alltid vara beredd att ta över fordonet.

Nivå 4: Fordonet kan ta över körningen fullt ut under vissa förhållanden, exempelvis på valda vägsträckor vid vissa tidpunkter. Fordonet ska också klara av att stanna på ett säkert ställe om föraren inte tar över när fordonet indikerar att AD-körning inte längre är tillåten.

Nivå 5: Fordonet klarar körningen på alla vägsträckor och under alla förhållanden.