Hybricon i samarbete med King Long – tar kinesiska bussar till Sverige och Danmark

Umeåbaserade elbussutvecklaren och -leverantören Hybricon ingår samarbete med den kinesiska busstillverkaren King Long. Hybricon blir därmed återförsäljare för King Longs bussar i både Sverige och Danmark. För att skapa resurser att börja importera King Longs bussar genomför Hybricon en företrädesemission om 25 miljoner kronor. King Long är en av världens största busstillverkare med såväl konventionella bussar som elbussar på sitt produktprogram.

Hybricon meddelade på torsdagen att bolaget hade skrivt under en avsiktsförklaring med den kinesiska busstillverkaren King Long, vars fullständiga namn är Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd. Samarbetsavtalet ska slutförhandlas under det första kvartalet 2020.

Samarbetet innebär att Hybricon får exklusiv rätt att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmar liksom tillhörande service- och eftermarknadsrättigheter. King Longs produktsortiment innehåller inte snabbladdade elbussar och kompletterar därför Hybricons produktsortiment, framhåller Umeåföretaget. Hybricon säger sig också se möjligheter att kunna bidra med snabbladdningsteknik i framtida projekt om, produktutveckling.

– Det här ger oss en möjlighet att på allvar konkurrera med de största aktörerna i branschen. Vi har länge arbetat med att hitta en samarbetspartner och har nu hittat en fullgod partner i King Long där vi kompletterar varandra väl, säger Hybricons vd Johan Suup.

Hybricon framhåller att företqgets know-how, erfarenhet och marknadskännedom om nordiskt klimat och kundkrav gör bolaget till en attraktiv partner för den kinesiska busstillverkaren.

Hybricon kommer i Sverige och Danmark att marknadsföra och sälja King Longs samtliga bussar, såväl linje- och turistbussar som elektriska stadsbussar. Vidare innebär samarbetet att Hybricon kommer att tillhandahålla tillhörande service- och eftermarknadstjänster.

King Long är en av världens största busstillverkare. Bolaget har med åren byggt ett starkt varumärke i såväl Kina som globalt. I Kina är King Long ett av de ledande företagen vad gäller utveckling av bussar som drivs med den nya generationens energi. Bolaget fokuserar på utveckling, tillverkning, försäljning och servicetjänster av stora och medelstora bussar, samt skåpbilar. King Long har en årlig produktionskapacitet på 20 000 enheter avseende stora och medelstora bussar och har sålt över 5 000 bussar i Europa.

Satsningen från Hybricon bygger på att företaget genomför en företrädesemi­ssion om storleksord­ningen 25 MSEK, för att skapa resurser för nödvändiga sälj- och marknadsinsatser i Sverige och Danmark samt rörelsekapital för att påbörja import av bussar. För att omgående kunna starta upp samarbetet med King Long har Hybricon säkrat ett brygglån från externa parter om 5 miljon­er kronor på marknad­smässiga villkor.

King Long sålde för ett tiotal år sedan ett begränsat antal turistbussar i Sverige, men har bland annat haft betydande framgångar i Storbritannien.