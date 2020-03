Flygbussarna – nu med nya ägare

Flygbussarna bytte på måndagen ägare. Ut klev Transdev Sverige och in steg Vy Buss, ägd av de norska statsbanorna. Transdev ägde Flygbussarna, som under många år haft en mycket god lönsamhet, under mer än tolv år. Sedan Transdev tog över Flygbussarna 2007 har omsättningen fördubblats och resandet ökat med 70%.

Varje år reser 5 miljoner personer med Flygbussarna till och från sju flygplatser i Sverige. Idag erbjuder Flygbussarna elva busslinjer.

Det var några dagar innan jul som det blev klart att Vy (tidigare Nettbuss) skulle köpa Flygbussarna. Redan den 19 november kunde dock Bussmagasinet avslöja att en försäljning var på gång.

Bakgrunden till affären är att Transdev group har tagit ett strategiskt beslut att fokusera på kärnverksamheten, upphandlad trafik och tjänster som har andra företag som kunder (B2B). Det senaste året har flera verksamheter som vänder sig direkt mot slutkonsument (B2C) sålts, bland annat de europeiska expressbuss-verksamheterna isilines och Eurolines; SuperShuttle och taxiverksamheter i USA.

I Sverige flyttar Flygbussarna inom en snar framtid in i Vy Travels verksamhet där Vy Bus4You, som är bolagets komfortalternativ, och Vy express ingår. Vy Travel är det största kommersiella bussbolaget i Sverige. Vy Travel omsatte innan övertagandet av Flygbussarna 260 miljoner kronor och hade cirka 200 medarbetare.

– Vi pratar om en riktig framgångssaga. Vårt mål med Flygbussarna har alltid varit att sätta kunden i fokus, utmana branschen och utveckla våra tjänster. Tack vare att Transdev varit en aktiv och bra ägare har vi kunnat utveckla verksamheten. Idag är Flygbussarna ett välkänt varumärke i Sverige med tydlig miljöprofil, nöjda kunder och en kommunikation med glimten i ögat. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla verksamheten med Vy som ny ägare, säger Zakaria Abna-Aissa, affärschef för Flygbussarna.

– Vi ska ta det bästa från två bolag och göra något ännu bättre av detta. Och vi har stora planer på att bygga ut verksamheten och låta fler gäster få möjlighet att åka komfortabelt, miljövänligt och prisvärt till och från våra flygplatser, säger Robert Nyberg, vd för Vy Travel och Goldcup.