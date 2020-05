Inställt på Göta Kanal (Uppdaterad)

Det blir inga kryssningar på Göta Kanal med Rederi AB Göta Kanal i år till följd av covid-19-pandemin. På måndagen meddelade Rederi AB Göta Kanal att man helt ställer in säsongens kryssningar. I mars i år såg det ut som om Strommas Rederi AB Göta Kanals kryssningssäsong försäljningsmässigt skulle bli det bästa året någonsin. Sedan kom covid-19-pandemin och kunderna från utlandet bokade av sina kryssningar. Detta, tillsammans med osäkerheten kring reserekommendationerna för svenskar, har gjort att bokningsläget blivit så kritiskt att rederiet ställer in årets kryssningssäsong. Rederiets tre historiska kanalbåtar kommer därmed inte att vara i trafik i år överhuvudtaget. Däremot kommer andra företag att köra dagskryssningar på Göta Kanal.

Rederi AB Göta Kanals historia började redan 1869 då rederiet Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström grundades. Sedan dess har rederiets kanalbåtar årligen kryssat i Göta Kanal med undantag för några års uppehåll år under första världskriget samt under ett år under andra världskriget.

– Med denna historiska bakgrund förstår man det exceptionella och allvarliga läget i världen, säger Peter Henricson, chef Stromma Sverige.

– Vi har väntat in i det sista med att ställa in säsongen, men i och med att de utländska turisterna uteblir och att svenskarna inte vågar boka in sommarsemestern då osäkerhet fortfarande råder angående inhemska resor är vi tvungna att konstatera vi inte klarar av att genomföra säsongen. Marknaden är i stort sett borta.

– Vi har en allvarlig situation för hela besöksbranschen och det har drabbat oss hårt. Glädjande nog har många som bokat av i år flyttat sin bokning till nästa år. Vi sätter våra förhoppningar om en succésäsong till nästa år istället, säger Peter Henricson.

Bara för några månader sedan var Strömmas bokningstryck så högt att man planerade för att sätta in extraturer. De tyska bokningarna hade då ökat med över 80 procent.

All kryssningsverksamhet på Göta Kanal ställs dock inte in.

– Totalt har vi åtta kryssningsbåtar på Göta kanal. Som det ser ut nu så kommer hälften av dem att gå dagsturer. Jag lider verkligen med rederierna som har tuffa förutsättningar med det begränsade antalet gästerna som tillåts ombord, säger AB Göta kanalbolags vd Roger Altsäter.