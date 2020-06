Covid-19: Jönköpings länstrafik sänker pris på appbiljetter

Från och med torsdagen sänker Jönköpings länstrafik tillfälligt priset på enkelbiljetter och periodbiljetter som köps i Länstrafikens app. Prissänkningen gäller under den tid covid-19-pandemin pågår och olika skyddsåtgärder gäller, det vill säga under den tid som av- och påstigning sker via bussarnas mittdörr och det inte är möjligt att betala med reskassa vid resa med regionbussarna i Jönköpings län.

– Vi vill gärna ge resenärer i hela länet möjlighet att fortsätta resa med rabatt även under den speciella period vi befinner oss i nu, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik.

För att kunna matcha priset vid resa med reskassa för resenärer i regionbusstrafiken sänker JLT priset på enkelbiljetter i appen. Även regionbussresenärer har nu, via appen, möjlighet att resa till ett 20 procents lägre pris. Resenärer i Jönköpings stadstrafik, med Krösatåget och Västtågen kan fortfarande betala biljetter med Reskassa och får nu ytterligare en möjlighet att via appen köpa biljetter med rabatt.

– Den här sänkningen av priset på enkelbiljetter hoppas vi ska leda till att fler väljer att köpa biljetter digitalt. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och erbjuda goda möjligheter till resor även under den speciella situation vi befinner oss i. Vår ambition är att upprätthålla en hög kapacitet inom kollektivtrafiken för alla dem som nu behöver den, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.