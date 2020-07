Stark månad för Scania bussar

Juni blev en stark månad för Scania när det gäller nyregistreringarna av tunga bussar i Sverige. Under månaden registrerades totalt 236 nya bussar (både lätta och tunga). Det är 47,4% färre än under samma tid förra året, då 449 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – juni 650 bussar, 22,2% färre än förra året, då 836 bussar registrerades, rapporterar Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 232 under juni, 34,3% färre än under samma tid förra året då 353 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari -juni 607 tunga bussar, 11,5% färre än under motsvarande period förra året då 686 registrerades.

– Den stora nergången i nyregistreringarna av bussar jämfört med juni förra året förklaras av att fjolårssiffrorna var ovanligt höga, bland annat till följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya, smarta färdskrivare, kommenterar Bil Swedens vd Mattias Bergman.

Så här ser siffrorna över nyregistrerade tunga bussar under juni ut:

Scania 120

Volvo 77

MAN 14

Setra 13

Solaris 7

Mercedes-Benz 1