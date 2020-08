Oftare och billigare till Bornholm

Det blir tätare turer mellan Ystad och Bornholm nästa år. Dessutom kommer biljettpriserna att sänkas något. Det danska transport- och bostadsdepartementet har godkänt Bornholmslinjens tidtabell för 2021. Totalt kommer de båda snabbfärjorna Express 1 och Max köra 388 ytterligare avgångar jämfört med i år.

Utökningen sker med nya morgon- och kvällsturer under veckosluten. Vidare blir det fler turer under skolornas sommarlov, ökad turtäthet under sensommaren och fler veckoslutsturer under hösten, bland annat för att förlänga turistsäsongen på Bornholm.

Den allmänna prisutvecklingen borde enligt Bornholmslinjen ha lett till ökade biljettpriser nästa år, men på grund av det fallande oljepriset blir biljetterna istället något billigare.