Tallink Silja kryssar vidare till Höga Kusten

Tallink Silja fortsätter med kryssningar till Höga Kusten – men nu också med kryssningar från Härnösand till Stockholm. Fram till och med skolornas höstlov räknar rederiet med att fortsätta med kryssningarna. Bakgrunden är att efterfrågan på inhemska kryssningar fortsätter att vara hög.

Nu satsar Tallink Silja på höstlovet och förlängd vistelse på destinationen, men också med möjlighet även för boende i Höga Kusten området att kryssa Härnösand – Stockholm – Härnösand med en dags vistelse i Stockholm under höstlovet.

– Då reserestriktionerna kvarstår i många länder och osäkerheten fortsatt är stor söker många efter resmål i närområdet under hösten, och inte minst inför höstlovet. Höga Kusten är en destination som många svenskar har fått upp ögonen för i sommar och feedbacken från våra gäster hittills har varit fantastisk. Därför är vi väldigt glada över att nu kunna erbjuda ännu fler att resa dit med oss och få en fantastisk upplevelse på vägen, säger Marcus Risberg, vd för Tallink Silja.

Tallink Siljas flaggskepp Silja Symphony kommer att trafikera Stockholm – Härnösand under ytterligare fem helger fram till och med höstlovet. Rutten går via Mariehamn på Åland vilket möjliggör taxfreeförsäljning ombord. Efter avgång från Härnösand bjuds resenärerna på en unik möjlighet att uppleva världens högsta kustlinje från vattnet under en nästan fyra timmar lång tur inomskärs, genom Sannasundet till Högakustenbron och Ulvön innan fartyget viker av och seglar tillbaka till Stockholm.

– Det är oerhört glädjande att Tallink Silja väljer att förlänga sina kryssningar till oss under hösten. Att få välkomna deras gäster under totalt tio helger är otroligt värdefullt för Härnösands kommun och alla våra näringsidkare och entreprenörer, säger Petra Forsström, näringslivschef på Härnösands kommun.

– Det är extra kul att kryssningarna fortsätter över höstlovet när den så kallade Eldveckan infaller i Höga Kusten. Då kommer det nämligen att brinna lägereldar, bakas tunnbröd och pinnbröd, och våra entreprenörer kommer att bjuda på upplevelser i form av skattjakter och eldiga maträtter, säger Mia Karlsson, vd på Höga Kusten Destinationsutveckling.