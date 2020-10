Natt och Dag skyddar mot väder och vind (uppdaterad version)

Buss-, tåg- och båtresenärer i Storstockholm ska skyddas mot vädrets makter i Natt och Dag. Det är nämligen namnet på det vinnande bidraget i en tävling om väderskydd för kollektivtrafiken i Region Stockholm som nu har avgjorts. Tävlingen arrangerades av Trafikförvaltningen i Region Stockholm i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fem arkitektbyråer deltog i tävlingen om gestaltning av nya väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken. SL, det vill säga Trafikförvaltningen i Region Stockholm, vill dock lugna skattebetalarna: Befintliga fungerande väderskydd ska inte bytas ut.

Vinnare blev arkitektbyrån Krook & Tjäder AB med sitt bidrag Natt och Dag. Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmiljöer som disponeras och förvaltas av regionens bolag, SL och Waxholmsbolaget.

De krav som ställdes i tävlingen var att “väderskyddens utformning ska vara framåtsyftande och ta hänsyn till innovativa aspekter inom arkitektur, design, tillverkningsmetoder, miljö och hållbarhet. De ska motsvara resenärens behov, upplevas som trygga och attraktiva, vara tillgängliga och ändamålsenliga. Väderskyddets utformning ska även ses som en del av den arbetsmiljö som förare och driftspersonal arbetar i varje dag. Väderskydden ska ha ett trafikövergripande koncept som är hållbart över tid. De ska vara innovativa och realiserbara koncept för utformning och tillverkning av väderskydd för den samtida och tidlösa hållplatsen. De ska självklart också ge ett gott skydd mot väder och vind.”

Juryn motiverar sitt val bland annat såhär:

“Natt och Dag är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö. Takformen är originellt och har en egen karaktär som är självständig från SLs tidigare väderskydd.

Genom sin karaktär tar regnskyddet plats, men vid närmare analys är det till sina mått litet utan uthängande delar och blir på det viset lätt placerat i in trånga miljöer. Väderskyddet är trots ett robust uttryck transparent och de lyfta gavlarna kommer både att föra in ljus och utstråla värme under mörka tider på dygnet. Förslagsställarna visar även på möjliga varianter och det kan både göras långt och smalt och kort och kompakt.”

Arbeta vidare

Bakgrunden till tävlingen är att SL:s nuvarande avtal om väderskydd går ut. Därför gick SL i samarbete med Sveriges Arkitekter ut med en tävling för att få fram typhandlingar och ritningar för ett väderskydd som kan upphandlas från tillverkare på den öppna marknaden.

Nu ska SL arbeta vidare med det vinnande förslaget för att testa om det fungerar i verkligheten och om det kan tillverkas till en rimlig kostnad. Där ska synpunkter från en rad aktörer vägas samman.

– Det här vinnande bidraget är alltså det förslag som bedömts vara det som har bäst förutsättningar för trafikförvaltningen att jobba vidare med tillsammans med arkitekterna. Det kan bli justeringar och förändringar. När vi så småningom har upphandlat tillverkning av nya väderskydd – hur än de kommer att se ut – så kommer vi inte att byta ut befintliga fungerande väderskydd utan de nya väderskydden installeras vid nybyggnation eller när befintliga gamla går sönder och inte kan repereras, framhåller Claes Keisu, pressansvarig på Trafikförvaltningen.