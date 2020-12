Ny i toppen hos Arriva

Arriva Sverige har anställt ny CFO, Chief Financial Officer (ekonomidirektör). Det är Jonas Kjellmert som efterträder Johan Lindgren på posten, sedan denne tillträtt som vd för Arriva Sverige.

Jonas Kjellmert Jonas kommer närmast från ISS Sverige där han har varit CFO och han har dessförinnan haft olika CFO-roller inom Teliakoncernen.

Han har omfattande erfarenhet från Business Control samt rådgivning inom M&A och Corporate Finance. Jonas Hellmert har en fil kand. inom Financial Management från University of New Mexico och dess Anderson School of Management.

Han tillträder sin nya tjänst senast i månadsskiftet april/maj 2021.