Mest Volvo i mars

Nyregistreringarna av bussar minskade med 43 procent under mars månad, jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från branschorganisationen Bil Sweden. Antalet nyregistrerade bussar i landet uppgick under månaden till endast 25, både tunga och lätta. Men hittills i år har nyregistreringarna av bussar ökat med 50 procent till 44, dock från en låg nivå. Sammanlagt registrerades under perioden januari – mars 162 bussar, 50,0% fler än förra året, då 108 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 18 under mars, 43,8% färre än under samma tid förra året då 32 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – mars 120 tunga bussar, 42,9% fler än under motsvarande period förra året då 84 registrerades.

– Bussmarknaden har påverkats negativt av coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, konstaterar Mattias Bergman vd på Bils Sweden.

Här är registreringsstatistiken för nyregistrerade tunga bussar i Sverige under mars:

Volvo 14

Scania 3

Iveco 1

Av de nyregistrerade bussarna var sex elbussar, samtliga Volvo 7900E. Hittills i år har 17 elbussar nyregistrerats i Sverige enligt Bil Swedens statistik. Även där gäller att samtliga är Volvo 7900E.