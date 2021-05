550 kilometer på en laddning för MAN:s elbuss

550,8 kilometer på en enda laddning och under verkliga trafikförhållanden. Det är vad MAN:s eldrivna stadsbuss Lion´s City E klarade under ett 24-timmarstest i München i veckan. Under testet kördes bussen på en av stadsbusslinjerna i den bayerska huvudstaden men med vattendunkar ombord istället för passagerare. Testet övervakades och kontrollerades av den ansedda och oberoende tyska kontroll- och konsultorganisationen TÜV SÜD. Inom kort sätts de första svenska exemplaren av bussmodellen i trafik hos Nobina i Malmö.

– Med en räckvidd på 550 kilometer på en laddning klarar bussen att trafikera 99 procent av alla linjer hos våra kunder under hela trafikdygnet utan att behöva laddas under tiden. Det betyder att kunderna kan ladda bussen i depå och slipper investera i ytterligare laddutrustning längs linjen.

– Till och med en räckvidd på ”bara” 400 eller ”300” kilometer skulle täcka behovet hos 98 respektive 89 procent av de linjer som våra stadsbusskunder kör, kommenterar Rudi Kuchta, chef för bussverksamheten hos MAN.

Han stöder sig på en analys som företaget har gjort av 1 325 busslinjer.

Under provet, som gjordes under TÜV SÜD:s övervakning, kördes elbussen under exakt 24 timmar på linjerna 176 och X80 i München.

Vårväder rådde, och ombord fanns vattendunkar på passagerarplatserna för att simulera verkliga resenärer.

Bussen stannade på samtliga hållplatser och öppnade och stängde där dörrarna.

Själva linjesträckningarna är inte särskilt kuperad.

– Men det handlar inte bara om en avancerad batteriteknik som gör att vi garanterar en räckvidd på 270 kilometer under batteriernas hela livstid. Testet visar att räckvidden under optimala förhållanden är avsevärt längre. Det är också viktigt att inte underskatta förarens betydelse när det gäller att köra ekonomiskt. Därför erbjuder vi också en särskild förarutbildning för vår elbuss, säger Heinz Kiess, marknadschef för MAN:s bussar.