Keolis dubblar till vårdpersonal

Medarbetare hos Keolis Sverige har tagit initiativ till en insamling till vårdpersonal. Nu lovar företaget att dubbla det belopp som medarbetarna samlar in.

Genom att dubbla personalens insamlade belopp stödjer Keolis ett initiativ, 100milaren, som en av bolagets underhållschefer har startat.

Initiativet består av en träningsutmaing och en insamling. Keolis medarbetare kommer under tio dagar att träna och samtidigt samla in pengar till vårdpersonal som arbetat med covidpatienter under pandemin. Keolis matchar sedan insatsen med motsvarande summa upp till max 100 000 kronor.

– Det här är ett väldigt bra initiativ. Vi får bidra till något positivt och samtidigt inspirera varandra att motionera. Den summa som Keolis medarbetare lyckas samla in matchas av bolaget och ges som gåva till 90-kontot Pandemifonden, säger Keolis VD Jan Kilström.

Initiativet pågår under tio dagar med start idag, den 19 maj.