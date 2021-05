Tufft klimat för Volvos elbussar

I sommar börjar Volvos elbussar rulla i norska Bodö, och blir därmed de första elbussarna som sätts i trafik norr om polcirkeln. Samtidigt testar Volvo också eldrivna bussar för varma förhållanden, med utmanande tester i bland annat Spanien och Mexiko.

Det är 31 elbussar från Volvo som i sommar ska sättas i trafik i Bodö. Därmed kommer bussarna vara världens nordligaste elbussar och de första som trafikerar en stad norr om polcirkeln. ABB levererar laddinfrastrukturen.

Men Volvo Bussar siktar också på betydligt varmare klimat.

– Vi ska möta våra kunders krav och förväntningar oavsett var de är verksamma. Det gäller inte bara miljöegenskaper utan också tillgänglighet, passagerarkomfort och säkerhet. Tillsammans med kunder testar vi våra produkter under både arktiska och varma förhållanden för att skapa optimala lösningar för olika behov, säger Marie Carlsson, Director Citymobility Business Development på Volvo Bussar.

Under 2020 testades till exempel helektriska Volvo 7900 Electric i spanska städer, som Zaragoza, Santander och i Madrid, där yttertemperaturen under testperioden ibland steg till över 40 grader C. Det gav bland annat en möjlighet att praktiskt undersöka hur bussens energianvändning påverkas när luftkonditioneringen utnyttjas maximalt.

– Våra bussar klarade sig bra och vi har visat att tillförlitligheten är väldigt hög även under mycket varma klimat förhållanden, säger Francisco Unda, vd på Volvo Bussar i Spanien och Portugal.

Inom kort förväntas flera spanska städer påbörja elektrifieringen av kollektivtrafiken.

– Från Volvo Bussars sida är vi är redo att erbjuda elektrifierade lösningar med olika typer av laddning och servicepaket till de städer som vill påbörja omställningen till en mer hållbar kollektivtrafik, säger Francisco Unda.

För närvarande testas också en Volvo 7900 Electric i Mexico Citys hårt belastade Metrobus-system. Den ska gå i trafik under ett halvår innan erfarenheterna från provperioden utvärderas.

– De erfarenheter som testerna ger banar väg för en fortsatt snabb elektrifiering av kollektivtrafiken globalt. Vi har nyckelfärdiga lösningar, som omfattar allt från tysta, utsläppsfria bussar till laddinfrastruktur och service, säger Marie Carlsson.

Volvo Bussar har hittills levererat över 6 500 elektrifierade bussar till städer runt om i världen. I produktprogrammet ingår självladdande hybrider och helelektriska bussar. Volvos erbjudande för elektromobilitet omfattar förutom bussar också bland annat batterioptimering, laddinfrastruktur, service och underhåll.