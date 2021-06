Färre bussar i maj, men fyra av tio var elbussar

Bussregistreringarna i Sverige backade kraftigt under maj månad, visar branschorganisationen Bil Swedens statistik över nyregistreringarna. Hittills i år har femton procent färre bussar registrerats i Sverige. Men elbussarna fortsätter att rycka fram. Volvo toppade nyregisteringarna under maj.

Totalt nyregistrerades under maj 2021 90 bussar, både lätta och tunga – direktimporterade bussar oräknade. I fjol var det 207 samma månad. Sammanlagt registrerades under perioden januari – maj 352 bussar, 15,0% färre än förra året, då 414 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 80 under maj, 60,0% färre än under samma tid förra året då 200 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – maj 295 tunga bussar, 21,3% färre än under motsvarande period förra året då 375 registrerades.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i maj med 56,5 procent jämfört med samma månad i fjol och har hittills i år minskat med 15 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under januari-maj var nära fyra av tio nyregistreringar en elbuss, säger Matts Bergman, vd för Bil Sweden.

Här är nyregistreringarna av tunga bussar (över 10 ton) i Sverige under maj:

Volvo 49

MAN 21

BYD 13 (direktimport)

Mercedes-Benz 7

Scania 2

Solaris 1