Stena ökar till Danmark

Sedan Sverige beslutat om lättnader i reserestriktioner för inresor från Danmark och övriga Norden från och med idag, tisdag, har färjerederiet Stena Line beslutat att storsatsa på sommarens högsäsong. Från och med juli kommer sätter Stena Line återigen in tre fartyg på linjen mellan Göteborg och Frederikshavn när färjan Stena Vinga återvänder till sin hemmahamn.

Stena Lines färjelinje mellan Göteborg och Frederikshavn är en av rederiets största och viktigaste passagerarlinjer och ett normalår reser fler än en miljon svenskar och danskar, men också tyskar, norrmän och holländare, med färjorna över Kattegatt.

Under coronapandemin har passagerarantalet på Stena Lines färjor minskat drastiskt och rederiet har istället fokuserat på den viktiga godstrafiken mellan de två länderna. I takt med att reserestriktionerna i både Sverige och Danmark har lättat har passagerartrafiken återigen ökat under våren och under maj reste dubbelt så många med färjorna som samma månad föregående år.

Nu krävs inte längre ett negativt coronatest för inresa till Sverige från Danmark och övriga Norden, något som fått Stena Line att nu beslutet att storsatsa på sommarens högsäsong. Från den 5 juli sätter Stena Line för första gången sedan förra året åter in färjan Stena Vinga på linjen mellan Göteborg och Frederikshavn tillsammans med Stena Danica och Stena Jutlandica. Totalt kommer de tre färjorna göra närmare 80 seglingar per vecka.

– Vi har väntat på detta och är otroligt glada över att äntligen känna vind i seglen. Vi vet att det finns ett stort uppdämt sug efter att få komma ut och resa och det syns i våra bokningssiffror för sommarens högsäsong som börjat ta fart från skolavslutningarna och framåt, säger Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer.

Främst är det passagerare med bil som ökar mest från samtliga länder, men även gruppresor med buss och så kallade dagsturer från Sverige, där fotpassagerarna inte går i land i Danmark, har ökat. Till skillnad från tidigare år väljer fler att boka tidigt, men flexibelt.

När Stena Line frågade sina kunder om resande under och efter pandemin svarade totalt 78 % att de planerar att resa lika mycket eller mer efter pandemin. Trenden visar att man vill resa inom Europa (44 %) eller till ett grannland (42 %). Endast 1 % uppger att de inte vill resa alls. När man väljer färdsätt föredrar fler färja och bil före flyg, buss och tåg.