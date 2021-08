Ny vd för IT-företaget Pilotfish

Styrelsen för det Göteborgsbaserade IT-företaget Pilotfish Networks AB har utsett Marcus Berglund till ny vd för företaget. Han tar över efter den tillfällige vd:n Magnis Andersson. Pilotfish är en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade systemlösningar för kollektivtrafik och har en rad trafikhuvudmän och operatörer som kunder, bland andra Västtrafik, Svealandstrafiken och Keolis. Huvudägare i Pilotfish är tyska Voith.

För Pilotfish har covid-19-pandemin öppnat möjligheter att utveckla många av sina produkter och processer samt att arbeta närmare många av sina kunder. Nu kommer Pilotfish enligt egen utsago att gå in i nästa tillväxtfas och genomföra en ny, strategiska plan.

– Huvudägaren Voith kommer att fortsätta att investera i Pilotfish, både som investerare och med kompetens. Pilotfish kan därför fokusera på nya och innovativa tjänster för kollektivtrafikbranschen, säger styrelseordförande Benedikt Hofmann.

Marcus Berglund har en lång erfarenhet av uppkopplade fordon och fleet management, senast från AddSecure Smart Transport som Vice President of Product and Technology. Han har även varit Chief Technology Officer och Head of Product Management i företag som Vehicle Communications (Vehco) och Ericsson’s Connected Vehicle Cloud.

– Jag är glad över att få vara med och leda den fortsatta resan för Pilotfish, då företaget tillhandahåller innovativ teknik i en bransch som går mot gröna transporter och elektromobilitet. Med Pilotfish erfarenhet inom digitalisering av kollektivtrafik och den globala räckvidden från Voiths nätverk, är jag övertygad om att vi kommer att få ett stort genomslag med våra nya planerade lösningar, säger Marcus Berglund.