1,1 miljarder i förstärkt elbusspremie

Regeringen aviserade på fredagen en lraftig ökning av elbusspremien under nästa år. Vid en presskonferens på fredagsförmiddagen meddelade de båda miljköpartistiska statsråden Märta Stenevi och Per Bolund att regeringen avser att förstärka elbusspremien under 2022 med 1,1 miljarder kronor.

Det blir även ett ökat stöd till miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på 200 miljoner kronor. För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen nu en satsning på 1,9 miljarder kronor fram till 2024.

Tidigare har infrastrukturminister Tomas Eneroth sagt att elbusspremien har gjort sitt och att det nu är dags att fasa ut den, men Eneroth får nu se sig överkörd i frågan.

Klimatpremien, där elbusspremien ingår, introducerades 2020 och främjar introduktionen av lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp på marknaden genom att sänka inköpskostnaden av dessa för företag, kommuner och regioner. Elbusspremien introducerades 2016 och främjar introduktionen av elbussar på marknaden.

Regeringen vill genomföra en kraftig höjning av dessa, från beräknade 130 miljoner kronor 2022 till totalt drygt 1,4 miljarder kronor med den nya budgeten. Som en del i den gröna återstarten föreslår regeringen en tillfällig återställning av elbusspremien till 20 procent av inköpspriset (med ett tak vid 40 procent av merkostnaden för närmast jämförliga fordon).

I detta ingår en tillfällig förstärkning av elbusspremien på totalt 1,1 miljard kronor under 2022. I satsningen ingår även ett ökat stöd till miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på 200 miljoner kronor under 2022.