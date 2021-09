Statlig miljard till kollektivtrafiken nästa år

Kollektivtrafiken får ett statligt pandemistöd på en miljard nästa år. Det avslöjade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Per Bolund (MP) när de på måndagseftermiddagen presenterade ett paket av åtgärder inom transportsektorn. Sammanlagt presenterades åtgärder på totalt sju miljarder kronor i år och nästa år. Mest pengar satsar regeringen på biltrafiken – 1,9 miljarder i klimatbonus för miljöbilar. Regeringens utspel möts av hård kritik från flera håll.



Förutom en miljard till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Dessutom ska 111 miljoner satsas på ett nationellt biljettsystem.

En miljard kronor går till järnvägsunderhåll under 2022. Årligen under de närmaste åren ska 14 miljarder kronor satsas på järnvägsunderhåll. Till det kommer 500 miljoner kronor under 2022 för trimnings- och miljöåtgärder.

Banavgifterna sänks med 1,37 miljarder under 2021.

Satsningar ska också göras på nattågstrafiken till norra Sverige liksom på cykel. Bland annat ska stadsmiljöavtalen få ytterligare 200 miljoner kronor under 2022 som är öronmärkta för cykel. Villkoren för förmånscykel ska förbättras.

– Regeringen tar återigen springnota från kollektivtrafikens kostnader för pandemin och sänker ambitionen från en redan låg nivå: 1 miöjard ska täcka ca 6 miljarder 2022. Totalt uppgår springnotan nu till över 16 miljarder kronor. Det är otillräckligt, svagt och skiljer negativt ut Sverige från omvärlden, skrivet Svensk Kollektivtrafiks och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons i en kommentar på Twitter.

– Spelar man svälta räv för länge är risken stor att räven faktiskt svälter ihjäl. Sätter man kollektivtrafiken på svältkur är risken stor att bussen och tåget till sist skärs ner och biljettpriserna måste höjas. Dagens besked är därför djupt oroande, skriver Tamsons.

Även Vänsterpartiets Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott, är starkt kritisk till regeringens utspel.

– Inte ett öre extra till kollektivtrafiken i år och endast en miljard nästa år. Det räcker inte på långa vägar. S/MP-regeringen, ta ert fulla ansvar för en välfungerande kollektivtrafik, skriver Jens Holm på Twitter.