KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa. Denna gång: Elbussar i expressfart i Moskva; FN:s klimatdelegater åker elbuss; ABB laddar i Schweiz när Basel satsar på 100 procent förnybart.

Ryssland: Elektrifieringen av busstrafiken i Moskva går nu i expressfart. Nu har den ryska huvudstaden fått sin 800:e batterielektriska buss – den första kom för bara tre år sedan, 2018. Bussen är tillverkad i Kamaz´ nya bussfabrik som öppnades i april i år och ägs av Mosgotrans, den största operatören av kollektiv busstrafik i Moskva. Nu trafikerar elbussarna i staden 61 linjer och mer ska det bli. Innan året är slut ska ytterligare 200 elbussar rulla ut på den ryska huvudstadens gator så att antalet elbussar i staden är 1000 i början av 2022.

Storbritannien: FN:s klimatdelegater åker elbuss. Om två veckor inleds FN:s stora klimatkonferens COP26 i Glasgow, Skottland. En del av transporterna i samband med arrangemanget ska skötas av bussjätten First Bus med 22 elbussar från BYD/Alexander Dennis (ADL). Bussarna av modell BYD AL Enviro200EV ska transportera delegater mellan Glasgows centrum och konferensområdet vid mässområdet SEC. First Bus har i en upphandling vunnit uppdraget att svara för busstransporterna under konferensen där en del av delegaterna ska bo på två av Tallink Grupps Östersjöfartyg som har chartrats för ändamålet, Silja Europa och Romantika.

Även om själva konferensen äger rum 31 oktober – 12 november väntas många delegater anlända omkring en vecka tidigareför att ta del av en rad arrangemang som ordnas innan själva konferensen. Upp till 25 000 personer väntas närvara på konferensen och upp till 12 000 samtidigt.

Schweiz: Den schweiziska staden Basel har beslutat att till 2027 ställa om hela sin bussflotta till eldrift. Det innebär att staden kommer att i två upphandlingar investera i mer än 120 nya elbussar som drivs med förnybar el. Beslutet är en följd av en lag i kantonen Basel-Stadt att all kollektivtrafik i kantonen från 2027 ska köras på 100 procent förnybar el.

Svensk-schweiziska ABB har av Basel valts att etablera laddinfrastrukturen för elbussarna i ett av de större infrastrukturprojekten i Schweiz just nu. ABB ska leverera en komplett lösning för laddstationerna, både i depåerna och på två ändhållplatser för de längsta elbusslinjerna. Uppdraget är inklusive nödvändig hårdvara för att ansluta stationerna till elnätet och mjukvara för driften liksom service av infrastrukturen.