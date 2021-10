Kraftig förbättring för Scandichotellen

Nordens största hotellkedja, Scandic, rapporterar om en kraftig förbättring under det tredje kvartalet. Scandic presenterade sin delårsrapport på torsdagsmorgonen och konstaterar att såväl beläggningen som intäkten per sålt rum ökade rejält under sommaren i alla länder där kedjan är verksam. Utvecklingen har drivits av inhemskt fritidsresande.

Nettoomsättningen ökade med 79 procent till 3 734 miljoner kronor och den genomsnittliga beläggningsgraden mer än fördubblades till 55,1 procent jämfört med 27,1 procent i föregående kvartal. Motsvarande kvartal föregående år uppgick beläggningsgraden till 36 procent.

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet uppgick till 709 miljoner kronor.

– Framförallt såg vi en tydlig förbättring i huvudstäderna från förra årets låga nivå med stöd av lättade restriktioner för sammankomster och restauranger. Totalt sett steg vår beläggningsgrad från 36 procent i juni till drygt 58 procent i juli, skriver Scandics koncernchef Jens Mathiesen i kvartalsrapporten.

– Efterfrågan har stärkts under de första veckorna av oktober tack vare ökat affärsresande. Mot bakgrund av den ökade bokningsaktiviteten har vi en positiv syn på marknadsutvecklingen för resten av året. Vi förväntar att beläggningsgraden kommer att uppgå till omkring 58 procent i oktober och till minst 60 procent i november. Vi bedömer fortsatt att positivt kassaflöde nås vid en genomsnittlig beläggningsgrad runt 50 procent.