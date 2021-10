Företagsköp lyfte buss- och lastbilsjätte

Volkswagenägda Traton Group, där buss- och lastbilstillverkarna MAN och Scania ingår liksom sydamerikanska Volkswagen Caminhões e Ônibus, rapporterar om en kraftig försäljningsökning under årets första nio månader trots den svåra bristen på halvledare. Totalt fick Traton Group order på 268 300 fordon under årets första nio månader, en ökning med 84 procent jämfört med samma period förra året. Traton sålde under perioden 195 400 lastbilar och bussar, en ökning med 53 procent. Det framgår av Tratons delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

Bussarna utgör den mindre delen av företagsgruppens produktion och försäljning, men även orderingången och försäljningen av bussar ökade. Ökningen tog också fart under den senare delen av niomånadersperioden. Bakom ökningen ligger Tratons köp av nordamerikanska Navistar.

– Utan Navistar skulle utvecklingen av vår bussverksamhet ha legat avsevärt under fjolårets siffror, skriver Traton i delårsrapporten. Det framgår också av att bussförsäljningen i EU 27+3 minskade med fjorton procent i jämförelse med samma period förra året.

Tratons bussförsäljning uppgick under årets första nio månader till 12 586 enheter, en ökning med sex procent jämfört med samma tid förra året. Orderingången ökade samtidigt med 18 procent till 13 323 bussar. Under det tredje kvartalet ökade bussförsäljningen med 32 procent till 6 083 bussar. Men de positiva siffrorna beror alltså på förvärvet av Navistar.

Scanias bussförsäljning under niomånadsperioden backade med 25 procent till 3 230 bussar och under perioden juli – september med 16 procent till 1 273 bussar.

MAN:s bussförsäljning (MAN och Neoplan) under årets nio första månader minskade med tretton procent till 2 937 enheter och under perioden juli – september minskade försäljningen med tio procent till 1 123 bussar.

Scanias rörelseresultat blev under niomånadersperioden 1 099 miljoner euro (cirka 1,1 miljarder kronor) jämfört med 419 miljoner samma period i fjol. MAN:s rörelseresultat för motsvarande period uppgår till 245 miljoner euro mot ett minus på 414 miljoner euro samma tid förra året.

Lönsamheten i bussverksamheten särredovisas inte.