Lätt ledbuss från Ungern

För första gången på många år finns nu en ungersktillverkad ledbuss på marknaden, Credobus Econell 18 Next. Enligt tillverkaren Kravtex-Kühne Group är bussen åtminstone tre ton lättare än sina konkurrenter vilket gör att bränsleförbrukning och emissioner är betydligt lägre än hos dessa. Kravtex-Kühne uppger också att bussen är den enda ledbussen i världen med 19,5-tums hjul.

Utvecklingsarbetet har pågått i närmare två år och enligt företaget är själva kärnan i innovationsarbetet att hjulen på samtliga tre axlar är 19,5 tum. Det har gjort det möjligt att optimera och minska vikten till 14 ton, istället för de vanliga 17 – 18 ton. Kravtex-Kühne hävdar att bränsleförbrukningen hos den xdieseldrivna bussen därmed är minst 15 procent lägre och de årliga CO2-utsläppe tio ton lägre än hos konkurrenterna.

Förutom de lägre driftskostnaderna hävdar tillverkaren också att inköpspriset är betydligt lägre än för konkurrerande ledbussar.

Econell 18 Next är 18,17 meter lång, 2,55 meter bred och kan fås antingen med tre dörrar för förortstrafik eller tre, alternativt fyra dörrar för stadstrafik. En tolvmetersversion, Econell 12 Next, ska lanseras under andra halvåret 2022. Motorn kommer från FPT Fiat Powertrain Technologies som också levererar motorer till bland andra Iveco Bus, Karsan, Heuliez och Iveco. Växellådan är ZF:s EcoLife 2 automatlåda.

Produktionen ska ske i företagets nya bussfabrik i Mosonmagyaróvár som nästa mår kommer att ha en produktionskapacitet på upp till 1 000 bussar om året.