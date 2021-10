Svag september för nya bussar

September blev en svag månad för nya bussar i Sverige enligt branschorganisationen Bil Swedens statistik. Totalt registrerades endast 28 nya bussar (både lätta och tunga) i landet under månaden. Därmed fortsatte den trend som har präglat året med en kraftig minskning av nyregistreringarna av bussar. Det beror till stor del på att regionernas trafikupphandlingar i hög grad styr bussmarknaden, men också på att marknaden för turistbussar i stort sett har varit död på grund av covid19-pandemin. En nykomling i statistiken är turkiska Isuzu.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i september med nära 32 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets nio första månader registrerades 516 bussar, vilket är en minskning med 48 procent. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Under perioden januari – september har ca tre av tio nyregistreringar varit en elbuss, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 18 under september, 35,7% färre än under samma tid förra året då 28 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – september 401 tunga bussar, 50,8% färre än under motsvarande period förra året då 815 registrerades.

Här är topplistan över nyregistrerade tunga bussar (över tio ton) under september:

Scania 6

Isuzu 4

Temsa 3

MAN 1

Van Hool 1

Mercedes-Benz 1

Neoplan 1

Volvo 1