Svalare för hotellen efter sommaren

Efter en stark sommarsäsong svalnar nu hotellmarknaden i landet även utanför Stockholm. Samtidigt har hotellen i huvudstadsregionen det fortsatt tungt och redovisar 55 procent lägre intäkter under årets septembermånad, jämfört med september 2019. Men det finns ljusare tider i sikte enligt Stockholms Handelskammare som genom data från Benchmarking Alliance har analyserat utvecklingen i den svenska hotellnäringen.

Hotellen utanför Stockholm hade under september intäkter på 940 miljoner kronor, vilket är 22 procent under de 1 199 miljoner kronor som noterades i september 2019. Jämfört med 2020 är det ett stort steg framåt. Då låg intäkterna 45 procent under nivån i september 2019. Hotellen i Stockholms län noterades för 423 miljoner i intäkter, vilket är hela 55 procent lägre än september 2019 års siffra på 942 miljoner kronor.

Sammanlagt tog svenska hotell in 1 363 miljoner kronor under september i år. Det kan jämföras med 2 141 miljoner i september 2019 och 904 miljoner kronor i september 2020.

– Det är inte förvånande att trycket minskar när vi passerat semestrarna och det internationella resandet ännu inte kommit igång. Att restriktionerna nu lättats och evenemangssektorn kommer igång borde däremot ge positiva effekter på hotellen under kommande månader, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Det är uppenbart att uppförsbacken för hotellen i Stockholm fortfarande är rätt så brant. Huvudstadsregionen har en klart större exponering mot internationella marknader och när flyget går på sparlåga så blir det naturligtvis ett sänke för intäkterna och en plåga för länets hotellmarknad. Därför känns det riskabelt att en del stödåtgärder fasas ut nu, säger Stefan Westerberg.