Alla rätt hos Svealandstrafiken

Samhällsägda Svealandstrafiken fick under oktober alla rätt på de bussar som besiktigades under oktober. Under månaden besiktigades 29 av företagets drygt 320 bussar. Vid besiktningarna fick bussarna noll anmärkningar.

– Vanligtvis brukar vi i alla fall ha två eller tre bussar med mindre anmärkningar, vilket även det är väldigt bra. Att vi för oktober månad klarade oss helt utan anmärkningar tror vi beror på att vi stärkt upp våra processer internt. Vi har skärpt våra rutiner och alla som arbetar på våra verkstäder har verkligen gjort ett genuint och noggrant jobb, säger Johan Agemalm, ansvarig verkstäder, på Svealandstrafiken.

Svealandstrafikens bussflotta består idag av drygt 320 bussar, varav de allra flesta drivs av biogas. Under 2021 beställde Svealandstrafiken 10 elbussar från Volvo med option på ytterligare sju. Leverans av de tio bussarna är planerad till första halvan av 2022.