Starka stråk i fokus för kollektivtrafiken

Förr sågs kollektivtrafik som ett redskap för att motverka avfolkning på landsbygden. Men nu koncentreras infrastruktur och resurser till starka stråk och kollektivtrafiken präglas av en strävan att vara ett hållbart och attraktivt alternativ till bilen. Det framgår av en aktuell doktorsavhandling vid Lunds universitet.

– På 1970-talet betraktade man kollektivtrafiken som ett medel för att motverka avfolkning på landsbygden och slitningar mellan stad och land. De starka stråken har varit en dominerande kraft sedan 1990-talet och präglar nu hur vi ser på kollektivtrafikens uppdrag.

Det säger Jens Portinson Hylander som den här veckan disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som ger en historiskt grundad förståelse för vårt sätt att se på kollektivtrafiken.

Fokus på starka stråk innebär att kollektivtrafiken i första hand ska serva sträckor där det finns en stor efterfrågan, eller många resenärer. I Skåne samverkade ett ökat fokus på starka stråk med en ökad regionalisering och strävan efter integration i Öresundsregionen.

– Starka stråk förändrade bilden av kollektivtrafiken, så att den på ett tydligare sätt betraktades som en viktig motor för regionalekonomisk utveckling. I Skåne har satsningar som Öresundsbron, Citytunneln och utvidgningen av Öresundstågsystemet både bundit samman och expanderat regionen, säger Jens Portinson Hylander.

Under pandemin har trenden med allt fler resenärer i kollektivtrafiken brutits och kollektivtrafiken är just nu under stark ekonomisk press.

–I tider som präglas av kris tvingas samhällen göra hårdare prioriteringar. Då kan kollektivtrafik med få resenärer ifrågasättas och konflikter mellan vad som uppfattas som effektivt eller rättvist kommer upp i dagen. Om vi förstår de grundläggande värderingar som utformat transportsystemet, som det ser ut idag, förbättras samhällets förmåga att förändra på ett sätt som både uppfattas som rättvist och som gör det möjligt för fler att resa på ett sätt som är långsiktigt hållbart, säger Jens Portinson Hylander.

Klicka här för att läsa avhandlingen (på engelska).