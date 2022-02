Störtdykning för hotellen i januari

Logiintäkterna för svenska hotell störtdök i såväl Sverige som helhet som i Stockholms län under januari månad, enligt en helt ny analys som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance. Bakslaget för hotellen under januari var tungt. Efter en gradvis och stadig återhämtning under hösten och fram till nyår är nivåerna mycket sämre nivåer under januari.

Att pandemirestriktionerna tas bort i morgon gör att utsikterna framåt ljusnar, bedömer Stockholms Handelskammare.

– I bästa fall är detta den ”game changer” som hela besöksnäringen behöver och början på en ordentlig återgång. Förhoppningsvis finns det politisk insikt om att det krävs en varsam politisk hantering framåt så att branschen får möjligheten att återhämta sig och börja generera nya jobb igen, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

För svenska hotell som helhet blev logiintäkterna under januari 47 procent lägre än under januari 2020, alltså innan pandemin. Motsvarande jämförelse för hotellen i Stockholms län visar på en nedgång på 57 procent. Sverige exklusive Stockholm klarade sig marginellt bättre och nedgången jämfört med januari 2020 stannar på minus 42 procent.

– Tyvärr var det väntat att de restriktioner som sattes in sent 2021 också skulle trycka ner hotellbranschen rejält. Att restriktionerna nu plockas bort erbjuder branschen hopp, men politiken behöver vara medvetna om att hotellens sedan tidigare utsatta läge försämrats efter nyår. Det kommer krävas tid och silkesvantar när återhämtningen ska hanteras, säger Stefan Westerberg.

Sammantaget tog landets hotell in 710 miljoner kronor i logiintäkter under januari. Motsvarande siffra 2020 var 1 352 miljoner kronor. Samtidigt utgör årets januarimånad en klar förbättring jämfört med 2021 då intäkterna stannade på blygsamma 389 miljoner kronor.