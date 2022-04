Elbussar från MAN i topp under mars

Nyregistreringarna av bussar ökade något under mars månad jämfört med samma tid förra året, men under det första kvartalet som helhet registrerades färre bussar än i fjol. Det framgår av färsk statistik från Mobility Sweden som tidigare hette Bil Sweden. Nyregistreringarna av bussar ökade i mars med 8 procent jämfört med samma månad i fjol och 27 bussar registrerades varav 22 tunga. Under kvartal ett registrerades 111 bussar, vilket är en minskning med ca 32 procent.

– En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandlingar, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Bussar till turist- och beställningstrafiken har fortfarande stora känningar av pandemin. 48 procent av nyregistreringarna i mars var en elbuss, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Största märke under månaden blev MAN med 12 nyregistrerade elbussar, samtliga till Gamla Uppsala Buss.

Här är topplistan för nyregistreringarna av tunga bussar (över tio ton) under mars:

MAN 12

Scania 3

Volvo 2

Mercedes-Benz 2

BYD 1

Beulas 1

Isuzu 1