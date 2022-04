Unik satsning på fullstora förarlösa bussar

Den här veckan startar i Skottland testerna med vad som uppges vara Europas hittills största och mest ambitiösa projekt med autonom, förarlös, busstrafik. Senare i år startar trafiken med passagerare i projektet med fem fullstora bussar. De ska trafikera en linje på närmare 20 kilometer och via den väldiga Forth Road Bridge knyta samman en stor infartsparkering (Ferrytoll Park and Ride i Fife) och en stor knutpunkt för spårväg och tåg, Edinburgh Park. Under de tester som inleds nu tar bussarna inga passagerare. När den reguljära trafiken är igång ska 10 000 personer i veckan kunna resa med bussarna utan att någon kör.

En hel rad intressenter är engagerade i projektet: bussoperatören Stagecoach, busstillverkaren Alexander Dennis (ADL), Transport Scotland med flera.

Fem bussar från ADL ska trafikera linjen enligt nivå 4 på skalan över autonom körning. Det är den näst högsta nivån. Nivå 0 är den lägsta, där föraren måste göra allt: ratta, gasa, bromsa och så vidare. Nivå 4 är fordon som klarar av alla situationer och inte behöver någon hjälp alls från föraren. Men fordonet klarar det inte alltid eller överallt – den självkörande funktionen fungerar exempelvis bara på en motorväg, i en viss stad eller vid gynnsamt väder. Då måste en förare hjälpa till, vilket innebär att bussarna måste vara bemannade.

Bussarna, modell ADL Enviro200, är enligt busstillverkaren utrustade med banbrytande sensorer och annan teknik från företaget Fusion Processing. Tekniken, döpt till CAVStar, gör det möjligt för körning på i förväg fastställda vägar utan en säkerhetsförare som behöver ingripa eller ta över kontrollen. Bussarna kan ta upp till 36 passagerare per buss på den närmare 20 kilometer långa sträckan mellan de båda ändhållplatserna.

Bussföretaget Stagecoach ska anställa drygt 20 särskilt utbildade ”proffs på autonoma bussar”. När den reguljära trafiken inleds kommer dessa att övervaka bussens autonoma system. Dessutom ska det finnas en ”busskapten” ombord. ”Kaptenen” ska gå runt i bussen, tala med passagerarna om trafiken och svara på eventuella frågor och visa hur framtiden kan gestalta sig när personalen kan lämna förarplatsen och låta datorn sköta körningen.

– Det här projektet hjälper oss att göra bussar ännu säkrare och mer effektiva. När vi senare i år börjar med reguljär trafik kommer det här projektet att vara en milstolpe när det gäller att visa framtidsteknik inom transporter, säger Chris Gall, teknisk chef vid ADL.