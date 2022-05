Fritt för seniorer i Katrineholm

Katrineholm ansluter sig nu till de kommuner i landet som erbjuder seniorer fria bussresor. Alla kommuninvånare som är 65 år eller äldre får resa avgiftsfritt med Sörmlandstrafikens bussar inom kommunen.

De fria bussresorna gäller för personer som har fyllt 65 år och är folkbokförda i Katrineholms kommun. Det gäller även personer som fyller 65 under 2022. De fria resorna gäller under lågtrafiktid, måndag – fredag mellan klockan 9 och 14 samt hela dagen under lördagar, söndagar och röda dagar.

– Det här är en viktig del i vårt arbete för att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Många pensionärer kör inte egen bil och har heller kanske inte möjlighet att gå eller cykla längre sträckor. Därför är det självklart att vi ska ge dessa personer goda möjligheter att röra sig i vår kommun och ta del av det utbud av affärer och aktiviteter som erbjuds, men också kunna besöka släkt och vänner, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S).