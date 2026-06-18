Taxi: ”1000 besökare om dagen luras i Stockholm”

”Omkring tusen besökare i Stockholm luras dagligen av oseriösa taxiförare som aktivt söker upp nyanlända turister. De opererar vid Arlanda, Stockholms centralstation, hamnar och arenor och tar tusentals kronor för resor som normalt kostar en bråkdel.” Det skriver tre företrädare för besöksnäringen i Stockholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
De varnar för att Stockholm som besöksmål tar stor skada av de oseriösa taxiförarnas agerande.
– Det vi bygger upp under månader av marknadsföring kan raseras på en enda taxiresa. Besöksnäringen förlorar varje år miljontals kronor till följd av det skadade anseende som de oseriösa taxiförarna orsakar Stockholm som resmål, skriver Pernilla Samuelsson, vd för Taxi Stockholm, Tina Hedman från hotellkedjan Strawberry och Eleonora Hansi, kommunikationschef vid Viking Line.
– Internationella resenärsforum fylls ständigt på med varningar om taxibluffen i Stockholm och påverkar om Stockholm blir nästa resmål eller nästa värdstad för en konferens, skriver de tre företrädarna för besöksnäringen i huvudstaden.
De pekar på att motsvarande problem saknas i exempelvis Köpenhamn och Oslo.
– Vi kräver att polisen genomför fler riktade kontroller mot oseriösa taxiförare, att Arlanda höjer kraven på åkare som ges tillträde dit och skärper kontrollerna inne i ankomsthallen och att problemet prioriteras politisk, heter det i debattartikeln.
För en månad sedan presenterade Konsumentverket en rapport som visar att allt fler taxiresenärer i Stockholmsområdet känner sig uppkörda. Från 2024 till 2025 fördubblades antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor.
Jag har inte hört om andra länder än Sverige där det finns varningsskyltar för taxi uppsatta. Tänk om folk blev rånade på samma lagliga sätt när de kliver på en linjebuss. Skandal är bara förnamnet. Det verkar inte finnas politisk intresse för att få bort problemet. Ska chaufförerna behöva skämmas för sitt yrke? Fler poliskontroller hjälper inte eftersom det från högre ort har beslutas att det är helt okej med vilda västern.
Det blir de.
SL buss kostar ca3.5€ per resa från de hamnar sen anordnade resor med vilda bussbolag kostar ca.
Viking Line- stan ca 15€ per person
Värtahamnen \Fryhamnen-stan ca20€ per person.
Snacka om taxi resor som kostar ca 25 € för max 4personer.
Taxi Stockholm är på väg att utrotas pga sin marknadsföring ”jag är störst jag ska ha största del av kakan ”
Stockholm näringsliv är förlorare pga att de ingick samarbete med de andra bolag som nämndes i texten.
Medskyldiga måste väl ändå Swedavia anses vara. Genom att ge dom s.k. friåkarna den närmaste / innersta taxifilen på Arlanda. När resenärerna kommer ut genom entrén till taxiköerna, är det dessa som möts av. Och dom reströtta och slitna resenärerna har fått lära sig att åka med ” Taxi Stockholm ” och när dom frågar efter dessa ,blir det högljut från den första taxifilen ( gissa vilka?)” Ja ”här Taxi Stockholm”, ibland har dom redan burit iväg med resenärens resväska.
Det riktiga Taxi Stockholm har däremot fått taxifilerna längst bort från resenärerna. Det bolag som efterfrågas mest och har ett fast pris till Sockholm ,belönas med kön längst bort, när det borde vara tvärtom. Det borde vara lätt att åtgärda. Förmodligen är Swedavia rädda för att bli kallade för rasister eller liknande. Så det lär nog inte bli några lösningar.
När det gäller Arlanda måste Swedavia skärpa kraven och se till att de följs.
Stora problemet där är att förare raggar kunder utanför för taxizonerna.
Samkör bilderna från övervakningskamrorna. Har personen i fråga frekventerat Arlanda flera tillfällen, ingrip.
Ingrip mot taxiförlegitimatior och trafiktillstånd om före hämtar passagerare på platser där det är förbjudet, Arlanda är ett skyddsobjekt.
Vi behöver en lag att förbjuda free Taxi i landet och bara stora bolag kan köra.
Bara åkt Taxi en ända gång , kände os bara lurade . Åker inte mer !
Sverige sticker ut negativt på område efter område, alla vet vad orsaken är men den svenska mesigheten tillåter detta att fortsätta!
Sedan avregleringen av taxi 1990 har det varit möjligt att ta ut dessa fantasipriser. Allt pga den heliga fria marknaden.
Naiva och slappa Sverige (på kommunal nivå) som inte hjälper till med att förebygga och förhindra detta. Den gemensamma Kämparglöden glöder knappt… deprimerade.
Taxi har varit ett skämt sedan 20 år tillbaka… våldtagna o lurade taxi kunder..i sthlm taxi
Nu är det tur att UBER finns…man blir iallafall inte lurad och billigare än vanlig taxi
Taxi Stockholm och Cabonline skulle bojkotta Arlanda.
Så länge kunder blir lurade, borde inte seriösa bolag samverka med taxitrafik på Arlanda.