Taxi: ”1000 besökare om dagen luras i Stockholm”

”Omkring tusen besökare i Stockholm luras dagligen av oseriösa taxiförare som aktivt söker upp nyanlända turister. De opererar vid Arlanda, Stockholms centralstation, hamnar och arenor och tar tusentals kronor för resor som normalt kostar en bråkdel.” Det skriver tre företrädare för besöksnäringen i Stockholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De varnar för att Stockholm som besöksmål tar stor skada av de oseriösa taxiförarnas agerande.

– Det vi bygger upp under månader av marknadsföring kan raseras på en enda taxiresa. Besöksnäringen förlorar varje år miljontals kronor till följd av det skadade anseende som de oseriösa taxiförarna orsakar Stockholm som resmål, skriver Pernilla Samuelsson, vd för Taxi Stockholm, Tina Hedman från hotellkedjan Strawberry och Eleonora Hansi, kommunikationschef vid Viking Line.

– Internationella resenärsforum fylls ständigt på med varningar om taxibluffen i Stockholm och påverkar om Stockholm blir nästa resmål eller nästa värdstad för en konferens, skriver de tre företrädarna för besöksnäringen i huvudstaden.

De pekar på att motsvarande problem saknas i exempelvis Köpenhamn och Oslo.

– Vi kräver att polisen genomför fler riktade kontroller mot oseriösa taxiförare, att Arlanda höjer kraven på åkare som ges tillträde dit och skärper kontrollerna inne i ankomsthallen och att problemet prioriteras politisk, heter det i debattartikeln.

För en månad sedan presenterade Konsumentverket en rapport som visar att allt fler taxiresenärer i Stockholmsområdet känner sig uppkörda. Från 2024 till 2025 fördubblades antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor.