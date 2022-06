Succéstart för unik satsning på kollektivtrafik

Att kunna resa med all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för en knapp hundralapp i månaden har blivit en succé i Tyskland. Den 1 juni infördes den så kallade 9-eurobiljetten i landet. Biljetten har lockat många till kollektivtrafiken som annars hade tagit bilen. Och bara en vecka efter det att biljetten introducerades hade en tredjedel av de vuxna tyskarna en 9-eurobiljett. Biljetten har också gjort att resandet med kollektivtrafiken i exempelvis Berlin nästan helt har återhämtat sig efter pandemin.

Lokaltrafiken i Berlin, BVG, är Tysklands största kollektivtrafikföretag och sålde under de tre första juniveckorna 1,25 miljoner 9-eurobiljetter. ”Efterfrågan har överträffat alla förväntningar”, uppger BVG. Jämfört med i maj har resandet de första veckorna i juni ökat med 16 procentenheter och låg innan midsommar på 96 procent av nivån före pandemin.

Nästan var tionde resenär med 9-eurobiljett i Berlin reste inte tidigare med kollektivtrafik och av dessa tog närmare 80 procent bilen, som förare eller som passagerare.

Unik satsning

9-eurobiljetten är en unik satsning på kollektivtrafik som den federala regeringen i Berlin har drivit igenom. Syftet är främst att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken efter pandemin, men också för att få fler att i framtiden byta bil mot buss, tunnelbana, spårväg eller tåg. Men även det ryska överfallet på Ukraina är ett argument.

– Varje person som går över till kollektivtrafiken bidrar till att minska vårt beroende av rysk energi och gör att vi närmar oss våra miljömål, sa den tyske transportministern Volker Wissing nyligen.

Biljetten gäller under juni, juli och augusti för all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland, alltså inte bara i den region där den köpts. Priset är nio euro per kalendermånad. Den som redan har en periodbiljett i sin kollektivtrafik riskerar inte att ha betalat för mycket: Deras förköpta biljetter räknas automatiskt om till nio euro/månad för sommarmånaderna och eventuell prisskillnad mot redan köpta periodbiljetter återbetalas.

Många bilister bytte

Genomslaget är stort, inte bara i Berlin utan i hela Tyskland.

En undersökning som det tyska undersökningsföretaget Rogator gjorde när 9-eurobiljetten funnits på marknaden under bara en veckas tid visade att hela 97 procent av de 3 200 tillfrågade kände till biljetten och att 29 procent redan hade en 9-eurobiljett.

Enligt undersökningen använde en fjärdedel av biljettinnehavarna inte alls kollektivtrafiken tidigare, eller gjorde det i mycket liten omfattning. Två tredjedelar, 66 procent, uppgav att 9-eurobiljetten var ett skäl för dem att använda kollektivtrafiken mer än tidigare.

Flertalet, två tredjedelar, använde biljetten för lokala resor på hemorten och färre än tio procent gjorde resor som var mer än 100 kilometer.

Rogator frågade också användarna av 9-eurobiljetten hur de skulle ha rest om biljetten inte funnits. 47 procent uppgav att de ändå skulle tagit buss eller tåg. 44 procent skulle ha valt ett annat transportmedel och av dessa skulle hälften ha rest med bil.

Nöjda

Även om vissa bussar eller tåg har blivit överfulla säger färre än än tio procent av resenärerna att de är missnöjda med tillgången på sittplatser och lika många är missnöjda med sin senaste resa. 60 procent är nöjda eller mycket nöjda med resan.

Och eftersom det är så billigt att resa med 9-eurobiljetten uppger nästan hälften av resenärerna (48 procent) att de accepterar fulla bussar och tåg när de reser med biljetten. 55 procent säger också att de skulle använda biljetten även om priset vore högre.

– Vi har varit väl förberedda och i våra bussar och tåg får alla plats som vill uppleva miljövänlig mobilitet i Berlin, skriver BVG i ett pressmeddelande.

Där förklarar företaget också att man hittills är mycket nöjd med 9-eurobiljetten och gläder sig åt alla nya kunder under juni, juli oh augusti.