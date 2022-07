Rekordresultat för största hotellkedjan

Återhämtningen i turistnäringen är påtaglig. Nordens största hotellkedja, Scandic, redovisar det starkaste kvartalet någonsin under andra kvartalet i år. Både nettoomsättningen och rörelseresultatet nådde rekordnivå, skuldsättningen minskade och kassaflödet var starkt. Det framgår av Scandics delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

– Hotellmarknaderna tog snabbt fart i samband med att restriktionerna hävdes i början av året, drivet av en stark underliggande efterfrågan på alla marknader. Jag vill framförallt lyfta fram den positiva utvecklingen i de viktiga storstadsregionerna där aktivitetsnivån nu är tillbaka, skriver Scandics koncernchef Jens Mathiesen i en kommentar till rapporten.

Beläggningsgraden steg från 39 procent det första kvartalet till 63 procent i det andra och rumspriserna ökar. Scandics genomsnittliga intäkt per rum var under kvartalet tillbaka på samma nivå som motsvarande kvartal 2019, vilket var ett rekordår för Scandic. I genomsnitt fick Scandic in 749 kronor per tillgängligt rum, vilket kan jämföras med 245 kronor under fjolårets andra kvartal.

Under det första halvåret ökade Scandics omsättning med 211,7 procent jämfört med första halvåret förra året, det vill säga från 2,6 till 8 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrades från ett minus på 1,1 miljarder till ett plus på 846 miljoner kronor.

Jens Mathiesen skriver i delårsrapporten att Scandic räknar med en fortsatt stark hotellmarknad under de kommande månaderna.

– Vi har en hög beredskap för att hantera framtida utmaningar såsom kostnadsinflation och en eventuell försvagning av konjunkturen.

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer.