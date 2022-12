Åter normalt över Sundet

Resandet över Öresund är nu åter på samma nivå som innan pandemin. Under tredje kvartalet i år reste lika många över Öresundsbron eller med färjorna som motsvarande period 2019 enligt siffror som Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet och som redovisas av News Øresund.

Statistiken visar på fem trender:

1) Personresorna är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. 2) Antalet pendlarresor ligger alltjämt fjorton procent lägre än motsvarande period 2019. Det kan bero på ett ökat hemarbete. 3) Både när det gäller personresor och gods ökar bil- och lastbilstrafiken mer än tågtrafiken. 4) Godstrafiken har en kontinuerlig ökning. 5)Lågkonjunkturen och den höga inflationen har börjat påverka trafiken som mattades av i slutet av det tredje kvartalet.

Under det tredje kvartalet gjordes det 118 353 personresor per dygn över Öresund. Det är en ökning med 45 procent jämfört med samma period förra året. Pendlarresorna över Sundet var 14 743 per dygn under årets tredje kvartal, det vill säga 20 procent över fjolårets tredje kvartal.