Bussreklam till förmån för Musikhjälpen

Musikhjälpen som just nu pågår i Sveriges Radio och Sveriges Television har utvecklats till en svensk tradition sedan starten 2008. Årets tema är ”En tryggare barndom på flykt från krig.” Nu engagerar sig Vy Flygbussarna i Musikhjälpen genom att till ett företag auktionera ut annonsytan på aktern på en flygbuss under fyra veckor under våren.

Auktionen äger rum på Tradera. Det högstbjudande företaget får annonsera på bakstammen av en flygbuss i fyra veckor, under våren 2023. Företaget får själv välja ifall annonseringen ska ske i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vy flygbussarna står för kostnad av tryck. Vinnaren står själv för det grafiska underlaget.

– Vi hoppas att företag nu ser möjligheten att ta del av en relevant marknadsföringsyta samtidigt som alla intäkter från auktionen går till Musikhjälpen och deras viktiga arbete. Hållbarhet har alltid varit en viktigt beståndsdel för Vy flygbussarna. För oss handlar hållbarhet även om människor, att våra medarbetare och gäster mår bra, men också samhället i stort, säger Anna-Karin Mooren, marknads- & kommunikationsdirektör på Vy Buss kommersiella avdelning.

Musikhjälpen är ett samarbete mellan Radiohjälpen, Sveriges Television och Sveriges Radio.