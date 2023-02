Mercedes-Benz i topp under januari

Årets har startat starkt för Daimler Buses i Sverige. Mercedes-Benz toppar registrerings-statistiken för tunga bussar under januari med Setra på andra plats. Det framgår av nya siffror från bransch-organisationen Mobility Sweden. Totalt registrerades 38 nya bussar över tio ton under månaden, varav fyra direktimporterade. Räknar man in även lättare bussar uppgick antalet nyregistrerrade bussar till 48.

Här är nyregistreringarna av tunga bussar under årets första månad:

Mercedes-Benz 13

Setra 9

Volvo 8

MAN 5

Neoplan 1

Van Hool 1

Iveco 1

Av de åtta Volvobussarna var fyra direktimporterade. Av bussarna från Mercedes-Benz är flertalet Mercedes-Benz Intouro som har blivit en verklig storsäljare för EvoBus Sverige. Tre av bussarna från MAN är dubbeldäckare med kaross från Unvi som har levererats till Bergkvarabuss i Skåne. Månadens enda nyregistrerade elbuss kommer från Van Hool och är avsedd för Nobina och MalmöExpressen.