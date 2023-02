KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men den här gången även i Nordamerika. Denna gång: Scanias elbussar börjar rulla i Schweiz; Mer självkörande i Skottland; Stor universitetsstad blir helt elektrisk.

Schweiz: I månadsskiftet satte det stora schweiziska bussföretaget PostAuto sina fyra första elbussar från Scania i trafik i kantonen Graubünden. Bussarna är de första av elva nya elbussar som Postauto sätter i trafik innan sommaren. De förta bussarna är 12-meters Scania Citywide BEV. Laddning sker i två av PostAutos depåer samt på laddstationer vid två järnvägsstationer som bussarna trafikerar.

I december tog PostAuto emot tre elbussar från Solaris för trafik i Lucerne. Innan dess hade företaget sex elbussar. PostAuto har 2 400 bussar och räknar med att 100 av dessa nästa år ska vara eldrivna. PostAuto är ett dotterbolag till den schweiziska posten och bedriver regional busstrafik över hela Schweiz.

Storbritannien: Den trafik med självkörande bussar i Skottland som vi tidigare rapporterat (klicka här) om ska utökas ytterligare. Den ursprungliga, cirka 20 kilometer långa linjen med autonoma bussar i vanlig trafik från Edinburgh Park Transport Interchange, via den väldiga Forth Road Bridge till Ferrytoll Park&Ride ska förlängas med ytterligare närmare åtta kilometer, in till centrum av staden Dunfermline. Där ska de självkörande bussarna samsas med annan trafik på stadens gator.

I samband med den utökade trafiken ska busstillverkaren Alexander Dennis, ADL, leverera ytterligare en elbuss till projektet, en Enviro100EV av den nya generationen, som komplement till de fem befintliga autonoma Alexander Dennis Enviro200AV.

ADL pekar på att autonoma bussar har flera fördelar i förhållande till manuellt körda bussar, bland annat när det gäller bränsleförbrukning och slitage på bromsar och däck. Enligt ADL kan bränsleförbrukningen variera 20 procent mellan olika förare som kör samma trafik. Bussarna i projektet ska utrustas med en teknik som gör att körningen blir som om en av de bästa förarna kör och optimerar accekeratonen så att den är mjuk och effektiv. Bussarna ska också samspela med trafikljus och anpassa farten så att de alltid möts av grönt ljus, vilket ytterligare minskar slitaget på bromsar och säck.

En säkerhetsförare ombord ska fortsatt övervaka de autonoma systemen. Dessutom ska en busskapten, en servicemedarbetare, finnas ombord som kan hjälpa resenärerna, svara på frågor etcetera.

Storbritannien: Den stora buss- och tågoperatören Go-Ahead Group, som också finns i Sverige, gör sin största investering hittills i elbussar. I Go-Ahead ingår Oxford Bus Company som bedriver en stor del av stadstrafiken i den klassiska universitetsstaden Oxford liksom regiontrafik i Oxfordshire.

Oxford Bus Company har nu beställt 104 nya elbussar från Wrightbus, en av de stora brittiska busstillverkarna. Ordern omfattar 99 dubbeldäckare av modell StreetDeck Electroliner samt fem enplansbussar, GB Kite Electroliner.

Av dubbeldäckarna ska fem vara open-topbussar för sightseeing i Oxford.

När de nya bussarna är levererade och den andra stora operatören i Oxford, Stagecoach, har fått sin 55 nya eldrivna dubbeldäckare (klicka här) kommer all busstrafik i Oxford att vara helt eldriven.