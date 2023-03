Stark sommar väntar Gotland

Gotlandsbolagets dotterbolag Destination Gotland rapporterar siffror som tyder på att sommaren kommer att bli stark när det gäller resandet till ön. Bokningssiffrorna hittills pekar på en starkare sommarsäsong än rekordåret 2019. Dessutom aviserar Destination Gotland att det kan bli lägre genomsnittspriser på Gotlandsbiljetter, både för gotlänningar och besökare.

Gotland som besöksmål har återhämtat sig väl efter pandemin. Under 2022 reste ungefär lika många resenärer med Destination Gotland som under det tidigare rekordåret 2019 och antalet gästnätter ökade. Bokningsläget inför årets högsäsong ser just nu lovande ut med en ökning jämfört med rekordåret 2019 rapporterar Destination Gotland.. För de stora besökshelgerna påsk och Kristi himmelsfärd är dock bokningsläget svagare

Bokningsläget för högsommarveckorna är sju procent högre än rekordåret 2019.

I fjol ökade antalet gästnätter på Gotland med nästan sju procent, jämfört med 2019. Och Även den här sommaren tycks bli stark.

Den senaste tiden har energi- och drivmedelspriserna sjunkit något jämfört med de extrema nivåerna under stora delar av 2022, även om de fortfarande är väsentligt högre och mer osäkra än normalt. Destination Gotland uppger att minskade drivmedelskostnader ger Destination Gotland möjlighet att erbjuda lägre snittpriser.

– Det är oerhört positivt att världen nu ser en återgång i energipriser, och vi hoppas alla att nedgången fortsätter och blir varaktig. För Destination Gotland innebär det något lägre drivmedelskostnader, och som vi kommunicerat tidigare ska detta avspeglas i biljettpriserna. Nu kan vi därför erbjuda lägre startpriser och ökat antal paketerbjudanden på biljetter för både besökare och gotlänningar. Exempelvis så har vi nu startpris för besökare på 385 kronor på många avgångar under våren, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.