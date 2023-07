Rekordmånga tar bussen i Umeå

Lokaltrafiken i Umeå, den så kallade Ultratrafiken, har slagit alla tiders resanderekord under hälften av månaderna under det första halvåret, rapporterar Ultra. Under juni i år var resandet cirka fyra procent högre än under samma månad 2019, det vill säga innan pandemin. Detta trots att Ultras biljettpriser den 1 maj höjdes med fem procent.

Under juni gjordes det 520 000 resor med stadsbussarna i Umeå, vilket är första gången någonsin som juniresandet går över 500 00 resor. Bäst siffror visar linjerna 2 (Ersboda – Söderslätt) samt linje 5 (Strömpilen – Ersmark).

Resandet med flygbussen i Umeå är nu 60 procent högre än under samma tid förra året.

86 procent av Ultras resenärer är nöjda med sin senaste resa och 83 procent känner sig trygga när de reser med Ultra.