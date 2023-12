Storsatsning i Väst på utbildning av bussförare

Västtrafik gör nu en storsatsning för att hjälpa sina operatörer att rekrytera nya bussförare. I år har 100 nya bussförare utbildats av trafikföretagen med ekonomiskt stöd av Västtrafik. Inför nästa år tredubblar nu Västtrafik sin satsning och ska finansiera utbildning av 300 nya förare.

Förarbristen är stor i hela Europa. Den svenska kollektivtrafiken och Västtrafiks verksamhet är inget undantag.

För att förbättra läget har Västtrafik sedan tidigare bidragit genom att finansiera utbildningsplatser för nya bussförare. Under 2023 utbildades 100 nya förare genom satsningen. Nu har Västtrafik beslutat att tredubbla satsningen till 2024 och ska nu utbilda 300 nya förare.

Det är genom de trafikföretag som kör för Västtrafik som utbildningarna sker. Trafikföretagen erbjuds att ta del av finansiering från Västtrafik för att utbilda nya bussförare. Under 2023 betalade Västtrafik ut sex miljoner kronor till företagen, under nästa år väntas den summan bli 18 miljoner kronor, det vill säga 60 000 kronor per utbildad förare.

– Vår situation med förarbrist är akut och som ansvariga för trafiken behöver vi agera. Därför utökar vi nu det här arbetet och gör vad vi kan för att stötta våra partners i att hitta nya förare till vår trafik, säger Anna Johansson, chef för affärsenheten på Västtrafik.

– Bussbranschen är oerhört tacksam för det stora engagemang som Västtrafik visat. Vi tackar givetvis också för det tillskott som möjliggör utbildningar i bussbolagens egna regi, säger Christer Pettersson, vd för Bivab och ledamot av styrelsen för Sveriges Bussföretag.

I Västra Götalandsregionen saknas närmare 700 bussförare på några års sikt. Förutom att finansiera fler utbildningsplatser arbetar Västtrafik med förarbristen på flera sätt. Ett exempel är riktade rekryteringsevent. Genom branschorganisationen Svensk kollektivtrafik pågår också ett nationellt samarbete för att skapa trygga medarbetare samt öka attraktiviteten i branschen.

– Förarbristen har redan idag påverkan på vår trafik och vi behöver göra allt vad vi kan för att komma till rätta med den. Nu gör vi den här satsningen och fortsätter jobba med frågan på flera olika håll under det kommande året, säger Anna Johansson.