Buss-TV: Nya VDL Citea

Våra norska kollegor Magne Håheim och Tom Terjesen tar er den här gången med på en provtur med nya VDL Citea. Modellen visades för första gången på Innotrans i Berlin 2022 och senare även på Persontrafik i Stockholm samma år. Men först nu har Buss-TV fått tillfälle att provköra bussen.

Följ med till Tjeckien och Prags förorter för att kolla in den nya generationens Citea. Bussen är en av fem som testats för utmärkelsen Bus of the Year, Årets Buss. Kommer den att vinna? Svaret kommer i september…