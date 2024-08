Svagare för Viking Line

Rederiet Viking Line redovisar en minskad omsättning och svagare lönsamhet under första halvåret. Trafikstarten för Birka Gotland kostade mer än väntat, samtidigt som antalet passagerare var lägre än väntat. Företagsledningen räknar med att rederiet kommer att göra ett något sämre helårsresultat än förra året. Det framgår av Viking Lines delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

– Den finländska ekonomin befinner sig i recession och återhämtningen sker långsamt. Den svaga svenska kronan har belastat den svenska marknadens köpkraft, skriver Viking Lines vd Jan Hanses i delårsrapporten.

– Uppstarten av trafiken med Birka Gotland har medfört merkostnader av engångskaraktär, samtidigt som beläggningen under perioden fram till juni inte motsvarade våra förväntningar. Beläggningen har förbättrats under sommaren och förväntas bibehållas på god nivå under hösten.

Viking Line äger Birka Gotland tillsammans med Gotlandsbolaget.

Under första halvåret omsatte Viking Line 2190,1 miljoner euro mot 226,3 miljoner samma tid förra året. Rörelseresultatet blev ett minus på 4,3 miljoner euro mot ett plus på 17,1 miljoner euro i fjol. Men då ingår i fjolårssiffrorna den försäljningsvinst på 8,6 miljoner euro som rederiet gjorde när man sålde fartyget Rosella.

Resultatet efter skatt blev -12,5 miljoner euro, i fjol var resultatet +7,2 miljoner euro, inräknat vinsten från försäljningen av Rosella.