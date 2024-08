Var sjätte buss i Stockholms innerstad försvinner på måndag

Det kommande veckoslutet ändras tidtabellerna i stora delar av den svenska kollektivtrafiken. I Stockholms innerstad försvinner på måndag var sjätte busstur. Tidigare har Trafikförvaltningen i Region Stockholm, SL, gjort stora nedskärningar i busstrafiken i förorterna och de yttre delarna av regionen, likaså i spårtrafiken, det vill säga tunnelbana, pendeltåg, spårväg och förortsbanor. Pendelbåtstrafiken skärs dock inte ner, trots att varje resa med SL:s sjötrafik kostar SL ungefär tre gånger så mycket som en bussresa, mätt i personkilometer.

Nedskärningarna i SL-trafiken saknar motstycke. SL hänvisar till att resandet med buss i Stockholms innerstad har minskat med en tredjedel sedan pandemin. Några större insatser för att vända utvecklingen har SL inte gjort.

– Vi har tagit fram en trafiklösning för innerstaden som är anpassad efter ett minskat resande, men som ändå bibehåller ett rimligt utbud för våra resenärer, säger Johan Nordenblank, sektionschef buss- och sjötrafik vid SL. Målsättningen är alltid att kollektivtrafiken ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.

SL räknar inte med att neddragningarna är tillfälliga. Det kommer att dröja innan kollektivtrafiken i Region Stockholm blir som förr.

– Vår prognos visar att det dröjer innan resandet kommer tillbaka på en nivå om cirka tre miljoner påstigande en vanlig vardag som rådde vid pandemins utbrott mars 2020, förklarade SL-chefen David Lagneholm i fjol när de första nedskärningarna i SL-trafiken presenterades.

Här är listan på alla nedskärningar i busstrafiken i Stockholms innerstad:

Stomlinjerna 1, 2 och 3: Går under maxtimmen från ca 10 till 8 avgångar, under mellantrafik från ca 8 till 6 avgångar i timmen och under lågtrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen.

Stomlinjerna 4 och 6: Går under maxtimmen från ca 10 till 8 avgångar.

Linje 50: Går under mellantrafik från ca 12 till 10 avgångar i timmen och under lågtrafik från ca 4 till 2 avgångar i timmen. Ungefär varannan avgång trafikerar endast till Universitetet under hög- och mellantrafik.

Linje 53: Går från ca 4 till 3 avgångar i timmen under mellantrafik.

Linje 54: Förändrad och avkortad linjesträckning. Ny sträckning blir Reimersholme – Hornsberg via Hornstull – Fridhemsplan – Norra Kungsholmsstrand – Moa Martinsons torg. Linje 54 tar över delar av linje 65:s linjesträckning.

Linje 55: Går under mellantrafiken från ca 3 till 2 avgångar i timmen.

Linje 56: Förändrad linjesträckning. Ny sträckning blir Strandbergsgatan – Fridhemsplan – Lilla Essingen. Resenärer till och från Stora Essingen hänvisas till linje 1 eller Tvärbanan.

Linje 57: Förändrad avkortad linjesträckning. Linje 57 tar över linje 54:s befintliga delsträcka Nybroplan – Hjorthagen och kör inte längre sträckan Gustav Adolfs torg – Frösundavik. Ny sträckning blir Norra Hammarbyhamnen (Tullgårdsparken) – Skanstull – Södra station – Slussen – Kungsträdgården – Nybroplan – Hjorthagen.

Linje 61: Går under högtrafik från ca 6 till 5 avgångar i timmen, under mellantrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen och under lågtrafik 2 avgångar i timmen.

Linje 65: Linjen får ändrad linjesträckning. Ny linjesträckning Centralstationen (Centralen) – T-Centralen – Skeppsholmen.

Linje 66: Går under högtrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen och under mellantrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen.

Linje 67: Går under högtrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen, under mellantrafik från 4 till 2 avgångar.

Linje 69: Går under högtrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen, under mellantrafik från ca 4 till 2 avgångar i timmen.

Linje 72: Linjen kommer bara att köra när det är högtrafik, 6 avgångar under förmiddagen och 6 avgångar under eftermiddagen.

Linje 74: Går under högtrafik från ca 8 till 6 avgångar i timmen, under mellantrafik från 4 till 3 avgångar i timmen.

Linje 75: Linjen kommer bara att köra när det är högtrafik, 6 avgångar under förmiddagen och 6 avgångar under eftermiddagen.

Linje 76: Går under högtrafik från ca 8 till 6 avgångar i timmen i rusningsriktningen, mellantrafik från 4 till 3 avgångar i timmen.

Linje 77: Går under högtrafik från ca 8 till 6 avgångar i timmen. Linjens trafikeringstider ändras till kl. 06:00 – 09:00 och 14:00 – 18:00.