Skåne: Res hela dagen för en krona

Den 22 september är Internationella Bilfria dagen. Då erbjuder Skånetrafiken alla att resa hela dagen och hur mycket som helst med buss, spårvagn och tåg i hela Skåne till priset av en krona. Från den 16 september kan man köpa enkronasbiljetten i Skånetrafikens app. Sedan aktiveras den automatiskt och gäller hela dagen, från midnatt till midnatt.

Skånetrafikens fordon släppte under 2023 ut i genomsnitt sex gram koldioxid per personkilometer. En vanlig bil i Sverige släpper ut 146 gram per personkilometer. Det betyder att resenären sparar 96 procent av klimatutsläppen när man åker kollektivt istället för att köra bil.

– Genom att resa kollektivt bidrar vi inte bara till att minska våra egna koldioxidutsläpp, utan vi gör också våra städer mer levande och hållbara. När fler väljer bussen, spårvagnen eller tåget, frigörs värdefullt utrymme i våra städer och vi minskar trängseln. Det är ett enkelt sätt att göra stor skillnad för miljön, säger Pernilla Lyberg, försäljnings- och marknadschef på Skånetrafiken.