Karlstad: Nypremiär för kollektivtrafik till flyget

Senast det gick att resa med kollektivtrafik till och från Karlstad Airport var 2019, året innan pandemin. Men på måndag börjar Värmlandstrafik att på nytt köra anropsstyrd trafik till och från flygplatsen. Trafiken är anpassad efter både charter- och reguljärflyg.

Flygtrafiken på Karlstad Airport har ökat de senaste åren. Som vi tidigare rapproterat beslutade politikerna i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland i januari att åter starta upp anslutningstrafiken till flyget.

Turerna är anpassade efter flygens ankomst- och avgångstider och avgår från flera centrala hållplatser i Karlstad. Trafiken körs som anropsstyrd trafik, oftast med taxifordon, och bokas i förväg via Värmlandstrafiks app eller beställningscentral. Priset är detsamma som för en vanlig enkelbiljett inom en zon.

– Vi hoppas att många väljer att resa med Värmlandstrafik när de ska ut och resa. Med den här lösningen blir det enkelt att ta sig till och från flyget utan att behöva ta bilen, säger Elisabeth Björk (V), ordförande i kollektivtrafiknämnden.